В Калуге поймали дачного вора

В Калуге полицейские задержали подозреваемого в серии дачных краж.

Как рассказали в калужском УМВД, в поле зрения оперативников попал 18-летний молодой человек, который передвигался на велосипеде в одном из садоводческих товариществ областного центра.

В отделении парень признался, что несколько раз обворовывал дачи, похищая телевищионную и музыкальную технику и изделия из металла.

За кражу калужанину грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: УМВД России по Калужской области.