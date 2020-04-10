У козельчанки украли выпавший мобильник

В Козелськом районе местная жительница обратилась в полицию с заявлением о хищении ее мобильного телефона.

Как рассказали в калужском УМВД, телефон выпал у женщины на улице. Она попыталась поднять его с земли, но ее опередил неизвестный межчину: он схватил мобильник и убежал.

Подозреваемым оказался ранее судимый житель Саратовской области, котоырй приехал в Козельский район к другу.

Ему грозит до 4 лет тюрьмы.

Фото: pxhere.com.