6 лесных пожаров потушили за один вечер

6 лесных пожаров произошли на территории Калужской области накануне, 9 апреля.

Как рассказали в калужском МЧС, возгорания произошли в Калужском пригородном лесничестве, в Людиновском, Кировском, Хвастовичском районах.

Чтобы справиться с лесными пожарами, на место выезжали 47 человек и 23 единицы техники.

Никто не пострадал. Потушили площадь больше 10 гектаров.

Все пожары ликвидированы.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.