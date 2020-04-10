6 лесных пожаров потушили за один вечер

6 лесных пожаров произошли на территории Калужской области накануне, 9 апреля.
Как рассказали в калужском МЧС, возгорания произошли в Калужском пригородном лесничестве, в Людиновском, Кировском, Хвастовичском районах.
Чтобы справиться с лесными пожарами, на место выезжали 47 человек и 23 единицы техники.
Никто не пострадал. Потушили площадь больше 10 гектаров.
Все пожары ликвидированы.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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