Несовершеннолетний стал участником группировки по распространению наркотиков

В Боровске завершено расследование уголовного дела в отношении трех участников организованной преступной группы, среди которых несовершеннолетний житель Обнинска, сообщил накануне региональный Следственный комитет.

С апреля по июль 2019 года 24-летний житель Обнинска на территории Боровского и близлежащих районов Калужской области создал организованную преступную группу по распространению наркотиков, в состав которой вошли 27-ми и 37-летние жители Боровского района, а также несовершеннолетний житель Обнинска.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.

За совершение преступлений предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет, предусмотрены также дополнительные наказания, в том числе крупный штраф. Несовершеннолетнему соучастнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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