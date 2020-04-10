В Калуге проходит акция «Расскажи родителям»

УМВД России по Калужской области поддержала общероссийский проект «Расскажи Родителям», сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Цель акции – предупредить пожилых граждан о мошенничестве, жертвами которого могут стать люди старше 65 лет ввиду постоянного нахождения дома в условиях пандемии.
Лидеры общественного мнения просят молодых калужан предупредить своих бабушек и дедушек о мошенниках. Схемы для обмана пожилых людей могут быть самые разные: социальные выплаты, сообщения о надбавке к пенсии, а также звонки на мобильные телефоны от лже-сотрудников кредитно-финансовых организаций.
В социальных сетях видеообращения размещаются с хештегом #РасскажиРодителям, уточнили в ведомстве.
Фото: pexels.com
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