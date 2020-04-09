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Житель Обнинска продавал запрещенные сигареты

Опубликовано: 09.04.2020 17:30 0 141
Житель Обнинска продавал запрещенные сигареты

Заместитель прокурора Калужской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Обнинска, который продавал немаркированные табачные изделия, сообщила сегодня, 9 апреля, прокуратура Калужской области.

С декабря 2017 по апрель 2019 года обнинский предприниматель приобрел немаркированную табачную продукцию на 13 миллионов рублей. Сигареты он перепродавал в Обнинске и Боровске.

Когда запрещенная продукция была изъята полицейскими, выяснилось, что часть ее на сумму не менее 4 миллионов рублей имела наименование «Marlboro» без разрешения правообладателя. Тем самым правообладателю этого товарного знака  причинен крупный ущерб.

По одной из статей УК РФ предпринимателю грозит срок до шести лет, по другой – до 2 лет лишения свободы.

Фото: pixabay.com

Опубликовано: 09.04.2020 17:30 0 141
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