В Калуге задержали шесть человек, срезавших трубы отопления

Областное управление Росгвардии сообщило сегодня, 9 апреля, о задержании 6 человек, которые срезали трубы отопления с помощью газовой горелки на территории одного из калужских заводов. Их во время несения службы заметили сотрудники вневедомственной охраны.

При виде патрульного автомобиля молодые люди попытались скрыться, однако вскоре были обнаружены росгвардейцами в одном из помещений завода. Задержаные пояснили, что собирают металл для сдачи в пункты приема.

Для дальнейшего разбирательства их передали сотрудникам полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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