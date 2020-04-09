В Козельском районе ликвидировали свалку с трупом свиньи

В Козельскую межрайонную ветстанцию поступило сообщение о несанкционированной биологической свалке с трупом свиньи недалеко от населенного пункта Новое Казачье, сообщил вчера, 8 апреля, областной комитет по ветеринарии.

Труп животного обнаружили местные жители. Специалисты ветеринарной службы выехали на место для выяснения обстоятельств и взяли пробы патологического материала для исследования на африканскую чуму свиней. Труп свиньи сожгли на месте, после чего там были проведены ветеринарно-санитарные работы.

Тест материалов трупа на африканскую чуму свиней показал отрицательный результат.

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