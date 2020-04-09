Улицу Болдина отремонтируют в рамках проекта «Улицы Победы»

8 апреля в Калуге в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начался ремонт улицы, названной в честь генерал-полковника Ивана Васильевича Болдина, сообщила сегодня городская управа.

Ее ремонт также включен в проект «Улица Победы», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он предусматривает в 83 регионах страны приведение в нормативное состояние городских улиц, названия которых связаны с этой датой.

В Калуге в данный перечень вошла улица Болдина.

Фото: Городская управа г. Калуги.