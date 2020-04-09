Бабынинские пчеловоды пожаловались на обработку полей ядохимикатами

Как сообщило сегодня, 9 апреля, управление Россельхознадзора по Калужской области, в феврале этого года была проведена проверка документации акционерного общества «Сельскохозяйственная техника». Причиной проверки стало коллективное обращение пчеловодов Бабынинского района, где производилась обработка полей с цветущим рапсом ядохимикатами. В результате неконтролируемого использования пестицидов, гербицидов и других ядохимикатов произошла массовая гибель пчел на пасеках близ лежащих деревень.

Выяснилось, что АО «Сельскохозяйственная техника» нарушило соблюдение сроков оповещения граждан о предстоящих обработках. По закону, владельцев пасек оповещают за трое суток до химической обработки с указанием применяемого ядохимиката, места (в радиусе 7 км) и времени, способа проведения обработки. Указывают время изоляции пчел.

АО «Сельскохозяйственная техника» вынесено предупреждение о недопустимости нарушений этих требований.

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