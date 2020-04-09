В нацпарке «Угра» дважды тушили пожар

Вчера, 8 апреля, в национальном парке «Угра» произошло два пожара, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

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