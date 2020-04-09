В нацпарке «Угра» дважды тушили пожар

Вчера, 8 апреля, в национальном парке «Угра» произошло два пожара, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
Первое возгорание низовой подстилки произошло в 500 метрах от населенного пункта Корчевские дворики. Площадь возгорания составила 4,3 га.
Второе - в 2 километрах от населенного пункта Березичский Стеклозавод. Площадь возгорания составила 7,9 га.
Оба пожара потушены. Угрозы населению нет.
Фото: 40.mchs.gov.ru
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