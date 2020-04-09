Жителю Людиново грозит срок за распространение наркотиков

В Людиново задержан 29-летний молодой человек, подозреваемый в сбыте наркотиков, сообщила сегодня, 9 апреля, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

По версии оперативников, преступник приезжал из Людиново в Калугу за крупной партией запрещенных веществ, которую впоследствии расфасовывал на розничные закладки. При личном досмотре стражи порядка обнаружили в сумке подозреваемого порошкообразное вещество и вещество растительного происхождения, которые он хранил в блендере.

По результатам исследования установлено, что изъятое является наркотическими средствами – «гашиш» массой 29,87 грамма и «N-метилэфедрон» массой 101,87 грамма.

Как было установлено, нарекотики молодой человек использовал не только для дальнейшего сбыта, но и для личного потребления.

Преступника взяли под стражу. Ему грозит срок от десяти до двадцати лет.

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