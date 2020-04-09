На Правом берегу калужанин с ножом в руках ограбил магазин

В Калуге задержан 50-летний мужчина, угрожавший ножом продавцу одного из магазинов в районе Правобережья, сообщила сегодня, 9 апреля, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Со слов сотрудницы магазина, он подошел к кассе, достал предмет, похожий на нож, потребовав деньги. Угрожая продавцу, мужчина забрал из кассы 3200 рублей и скрылся.

Сотрудникам полиции удалось задержать преступника по «горячим следам». Выяснилось, что мужчина уже имел судимость. Сейчас его заключили под стражу и проверяют на причастность к другим преступлениям.

Фото: pexels.com