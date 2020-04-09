Волонтеры помогут калужским школьникам справиться с уроками

Всем школьникам, которые испытывают трудности на дистанционном обучении, придут на помощь тьюторы из проекта «Задачка со звездочкой».



Волонтеры помогут справиться с возникающими сложностями в обучении, ответят на вопросы и подскажут, как не заскучать «на удаленке».



В группу можно отправлять свои вопросы, связанные с трудностями дистанционного обучения, выполнения домашнего задания и работы с интернет-ресурсами.

Тьюторы будут отвечать на вопросы каждый день с 10:00 до 19:00, сообщили в областном молодежном центре.

Подписаться на группу нашего региона можно по ссылке: https://vk.com/club193652520.

Фото: областной молодежный центр.



