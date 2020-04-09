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Волонтеры помогут калужским школьникам справиться с уроками

Опубликовано: 09.04.2020 08:37 0 174
Волонтеры помогут калужским школьникам справиться с уроками

Всем школьникам, которые испытывают трудности на дистанционном обучении, придут на помощь тьюторы из проекта «Задачка со звездочкой».

Волонтеры помогут справиться с возникающими сложностями в обучении, ответят на вопросы и подскажут, как не заскучать «на удаленке».

В группу можно отправлять свои вопросы, связанные с трудностями дистанционного обучения, выполнения домашнего задания и работы с интернет-ресурсами. 
Тьюторы будут отвечать на вопросы каждый день с 10:00 до 19:00, сообщили в областном молодежном центре.

Подписаться на группу нашего региона можно по ссылке: https://vk.com/club193652520.

Фото: областной молодежный центр.

 

Опубликовано: 09.04.2020 08:37 0 174
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