В Куйбышевском районе презентовали автоклуб

В Куйбышевском районе появился первый передвижной автоклуб.

Он поможет проводить выездные культурно-массовых мероприятия преимущественно в сельских населенных пунктах, где отсутствуют стационарные учреждения культуры.

Автоклуб легко превращается в сцену, здесь также есть видеооборудование для кинопоказов и автономный источник электроэнергии.

Автомобиль марки «Газон» имеет хорошую проходимость, поэтому сможет добираться до самых отдаленных уголков Куйбышевского района.

Д конца 2020 года в планах министерства культуры области приобрести еще 7 таких машин, которые будут работать в Боровском, Козельском, Мосальском, Спас-Деменском, Тарусском, Юхновском районах и городе Калуге.

Фото: пресс-служба правительства Калужской области.