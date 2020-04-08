Хохуля приглашает вместе отметить День космонавтики

Региональное Министерство природных ресурсов и экологии объявило космический конкурс «Выхухоль в космосе».

Таким образом собираются отметить День космонавтики, который в этом году перенесли. Нужно просто рассказать о своем таланте, но пост должен быть тематическим и посвящен космосу.

Экогерой утверждает, что это может быть всё, что угодно: рисунок, стихотворение, танец, поделка, тематическая фотография, песня. Для этого нужно выложить на свою страничку в Инстаграме свою работу с хештегом #ecoheroinspace.

Работы нужно опубликовать до 28 апреля. Победителя выберут народным голосованием, а ценный приз ему вручит калужский экогерой.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.