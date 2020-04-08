Областная школа вожатых пройдет онлайн

Уже в эту пятницу ,10 апреля, запускается второй сезон областной школы вожатых. Впервые участие в школе можно принять, не выходя из дома.



Школа вожатых РСМ - это уникальные знания в области психологи, педагогики, управления; возможность стать частью профессиональной и дружной команды педагогического отряда; трудоустройство в лучшие лагеря Калужской области; возможность участия во Всероссийских проектах; личностный рост. Учебные занятия будут проходить посредством видеоконференций в Zoom.



Объем образовательной программы – 44 часа. Те, кто пройдут обучение, выполнят все задания и сдадут аттестацию, получат сертификаты об успешном прохождении программы и смогут трудоустраиваться в лагеря. Для регистрации необходимо заполнить анкету: https://forms.gle/M3m3xj27xA8CKw8R9.



Фото: областной молодежный центр.

Опубликовано: 08.04.2020 16:04 166