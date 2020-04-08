Калужских зубров подкармливают, соблюдая дистанцию

В национальном парке «Угра», несмотря на режим самоизоляции, продолжают подкормку зубров.
Как рассказали в заповеднике, испекторский состав парка, соблюдая правила социального дистанцирования, пополняют зубриные кормушки зерном и морковкой.
Когда природных кормов – травы, листвы – станет больше, таких хлопот поубавится.
Данные фотоловушек подтверждают, что недавно выпущенные из вольера для передержки зубры влились в крупное стадо, обитающее неподалеку от вольера, и теперь звери часто приходят к кормушкам все вместе.
Фото: национальный парк «Угра».
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