Калужских зубров подкармливают, соблюдая дистанцию

В национальном парке «Угра», несмотря на режим самоизоляции, продолжают подкормку зубров.

Как рассказали в заповеднике, испекторский состав парка, соблюдая правила социального дистанцирования, пополняют зубриные кормушки зерном и морковкой.

Когда природных кормов – травы, листвы – станет больше, таких хлопот поубавится.

Данные фотоловушек подтверждают, что недавно выпущенные из вольера для передержки зубры влились в крупное стадо, обитающее неподалеку от вольера, и теперь звери часто приходят к кормушкам все вместе.

Фото: национальный парк «Угра».