Руководитель автостоянки не хотел платить бывшему сотруднику

Бывший сотрудник калужской организации, которая занимается автостоянками, долгое время не мог отстоять собственные права и получить законные выплаты.

Как рассказали в пресс-службе региональной ФССП, в соответствии с судебным решением компанию обязали выплатить гражданину проценты за несвоевременную выплату компенсации за неиспользованный отпуск, которые составили за множество дней просрочки более 243 тысяч рублей. Т

акже мужчине необходимо было выдать ряд справок и внести запись в трудовую книжку об увольнении по истечении срока действия трудового договора.

Должник долгое время принципиально игнорировал решение суда. Однако ему пришлось выплатить всю сумму после ареста расчетных счетов и земельного участка.

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