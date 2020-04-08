В нацпарке протестировали каноэ

Сотрудники калужского заповедника продолжают готовиться к новому туристическому сезону, рассказали в министерстве экологии и природных ресурсов области.

В рамках нацпроекта «Экология» вовсю идёт строительство музея на военно-мемориальном маршруте.

Кроме этого, в заповеднике работает и речная инспекция. Протестировали новые каноэ и проконтролировали строительство нового кемпинга:

планируется, что туристические кемпинги разобьют в четырёх местах Калужской области — Белые бугры, Папаево, Жукари и Отрада.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Калужской области.