В нацпарке протестировали каноэ

Сотрудники калужского заповедника продолжают готовиться к новому туристическому сезону, рассказали в министерстве экологии и природных ресурсов области.
В рамках нацпроекта «Экология» вовсю идёт строительство музея на военно-мемориальном маршруте.
Кроме этого, в заповеднике работает и речная инспекция. Протестировали новые каноэ и проконтролировали строительство нового кемпинга:
планируется, что туристические кемпинги разобьют в четырёх местах Калужской области — Белые бугры, Папаево, Жукари и Отрада.
Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Калужской области.
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