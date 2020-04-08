Москвич наворовал на 4 грузовика

В деревне Верхнее Судаково Жуковского района неизвестный проник в дом, повредив входную дверь, и похитил чужие вещи.

Ущерб составил более 80 000 рублей, сообщили в калужском УМВД.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 59-летний житель Московской области.

В его гараже полицейские обнаружили похищенные вещи, которые вывезли на четырех грузовиках.

Сейчас фигурант уголовного дела по факту кражи находится под домашним арестом.

Фото: УМВД России по Калужской области.