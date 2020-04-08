Москвич наворовал на 4 грузовика

В деревне Верхнее Судаково Жуковского района неизвестный проник в дом, повредив входную дверь, и похитил чужие вещи.
Ущерб составил более 80 000 рублей, сообщили в калужском УМВД.
Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 59-летний житель Московской области.
В его гараже полицейские обнаружили похищенные вещи, которые вывезли на четырех грузовиках.
Сейчас фигурант уголовного дела по факту кражи находится под домашним арестом.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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