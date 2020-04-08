Мужчина нарубил сосен на 250 тысяч

В Сухиничском районе задержан подозреваемый в незаконной рубке деревьев.

Как рассказали в калужском УМВД, о правонарушении в полицию сообщили очевидцы: они рассказали, что неизвестный срубил 15 сосен.

Сумма причиненного ущерба составила более 249 тысяч рублей.

С места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли спилы деревьев, а неподалеку от него электроинструменты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен 54-летний местный житель.

Как выяснилось, мужчина занимается строительством срубов домов и бань. В ходе осмотра придворной территории данного гражданина стражами порядка были обнаружены свежеспиленные бревна.

Подозреваемый во всем признался, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: УМВД России по Калужской области.