Мужчина нарубил сосен на 250 тысяч

В Сухиничском районе задержан подозреваемый в незаконной рубке деревьев.
Как рассказали в калужском УМВД, о правонарушении в полицию сообщили очевидцы: они рассказали, что неизвестный срубил 15 сосен.
Сумма причиненного ущерба составила более 249 тысяч рублей.
С места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли спилы деревьев, а неподалеку от него электроинструменты.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен 54-летний местный житель.
Как выяснилось, мужчина занимается строительством срубов домов и бань. В ходе осмотра придворной территории данного гражданина стражами порядка были обнаружены свежеспиленные бревна.
Подозреваемый во всем признался, расследование уголовного дела продолжается.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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