Калужанин «состриг» со своих друзей десятки тысяч

В Калуге расследуется уголовное дело по факту мошенничества в отношении предприимчивого мужчины.
Как рассказали в калужском УМВД, он предложил своему другу заработать: стать управляющим в сети парикмахерских за рубежом.
Наивный калужанин перевел 51 тысячу, чтобы его друг оформил визу. Но спустя время узнал, что возникли трудности и поездка откладывается.
Уже другого приятеля фигурант обманул, рассказав, что занимается оптовыми поставками мобильных телефонов и завладел 18 тысяч.
Всего мужчина подозревается в совершении нескольких эпизодов, за которые ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Фото: pxhere.com.
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