Калужанин «состриг» со своих друзей десятки тысяч

В Калуге расследуется уголовное дело по факту мошенничества в отношении предприимчивого мужчины.

Как рассказали в калужском УМВД, он предложил своему другу заработать: стать управляющим в сети парикмахерских за рубежом.

Наивный калужанин перевел 51 тысячу, чтобы его друг оформил визу. Но спустя время узнал, что возникли трудности и поездка откладывается.

Уже другого приятеля фигурант обманул, рассказав, что занимается оптовыми поставками мобильных телефонов и завладел 18 тысяч.

Всего мужчина подозревается в совершении нескольких эпизодов, за которые ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: pxhere.com.