Снаряды и мины взорвали в трех районах области

24 опасных находки времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы в трех районах области.

Как рассказали в калужском МЧС, в Думиничском районе в лесном массиве недалеко от села Усты взорвали минометную мину.

В Сухиничском- артиллерийские снаряды около деревни Куклино, а в Ульяновском- минометные мины в поле около села Озерно.

Спасатели напоминают, что нужно делать при обнаружении взрывчаток:

- немедленно сообщить об опасной находке в полицию – «102», «02», «112»;

- при производстве земляных или других работ - остановить работу;

- хорошо запомнить место обнаружения предмета.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.