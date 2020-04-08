Снаряды и мины взорвали в трех районах области

24 опасных находки времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы в трех районах области.
Как рассказали в калужском МЧС, в Думиничском районе в лесном массиве недалеко от села Усты взорвали минометную мину.
В Сухиничском- артиллерийские снаряды около деревни Куклино, а в Ульяновском- минометные мины в поле около села Озерно.
Спасатели напоминают, что нужно делать при обнаружении взрывчаток:
- немедленно сообщить об опасной находке в полицию – «102», «02», «112»;
- при производстве земляных или других работ - остановить работу;
- хорошо запомнить место обнаружения предмета.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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