В Мещовском районе потушили лесной пожар

Вчера, 7 апреля, в 17:25 поступило сообщение о пожаре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
В Мещовском районе в 5,2 километрах от населенного пункта Серпейск в произошел низовой пожар. Загорелась лесная подстилка.
Площадь возгорания составила 0,07 га. Пожарные справились с огнем за 15 минут.
Угрозы населению нет.
На место пожара выезжали 9 человек и 3 единицы техники.
Фото: 40.mchs.gov.ru
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