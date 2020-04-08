В Мещовском районе потушили лесной пожар

Вчера, 7 апреля, в 17:25 поступило сообщение о пожаре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.

В Мещовском районе в 5,2 километрах от населенного пункта Серпейск в произошел низовой пожар. Загорелась лесная подстилка.

Площадь возгорания составила 0,07 га. Пожарные справились с огнем за 15 минут.

Угрозы населению нет.

На место пожара выезжали 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: 40.mchs.gov.ru