В Калуге поймали 99 пешеходов-нарушителей

Сотрудники ГИБДД подвели итоги акции «Внимание! Пешеход!», которая походила в Калуге в течение прошлой недели, с 30 марта по 5 апреля, сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.
В рамках проведенного мероприятия выявлено 123 административных правонарушения, влияющих на безопасность пешеходов. Из них, 24 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, 99 пешеходов - нарушили правила дорожного движения. Все нарушители были привлечены к административной ответственности.
Фото: pexels.com
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