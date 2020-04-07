За неделю в Калужской области произошло 6 лесных пожаров

Региональное министерство природных ресурсов и экологии опубликовало сегодня, 7 апреля, статистику по лесным пожарам.

По состоянию на 5 апреля на лесных участках Калужской области установился 2 класс пожарной опасности, сообщает ведомство.

За неделю, с 30 марта по 5 апреля, в области было потушено 6 лесных пожаров: по два возгорания было локализовано в Мещовском и Дзержинском района, по одному в Думиническом районе и в национальном парке «Угра».

Подавляющее большинство лесных пожаров возникло по причине перехода огня с соседних территорий - земель сельхозяйственного назначения и земель запаса.

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