Калужан предупредили о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Как сообщило сегодня, 7 апреля, управление Роспотребнадзора по Калужской области, граждане, вернувшиеся из-за границы обязаны неукоснительно соблюдать все требования режима самоизоляции в домашних условиях в течение двух недель.
Нарушители, согласно закону, будут привлекаться к административной ответственности со штрафами:
- от 500 до 1000 рублей,
- от 300 до 500 рублей,
- от 100 до 500 рублей.
Особо злостных нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Фото: pixabay.com
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