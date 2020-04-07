Калужан предупредили о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Как сообщило сегодня, 7 апреля, управление Роспотребнадзора по Калужской области, граждане, вернувшиеся из-за границы обязаны неукоснительно соблюдать все требования режима самоизоляции в домашних условиях в течение двух недель.

Нарушители, согласно закону, будут привлекаться к административной ответственности со штрафами:

- от 500 до 1000 рублей,

- от 300 до 500 рублей,

- от 100 до 500 рублей.

Особо злостных нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности с наказанием до пяти лет лишения свободы.

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