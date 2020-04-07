Телефонные мошенники продолжают атаковать калужан

В полицию Калужской области продолжают обращаться жертвы телефонных мошенников, сообщила сегодня, 7 апреля, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

В Калуге за один день трое жителей попались на уловки злоумышленников, которые сообщали по телефону, что со счетами потерпевших якобы проводятся несанкционированные операции и их необходимо срочно отменить. Общий ущерб составил 98 000 рублей.

В этот же день мошенники обманули двух жителей Калуги и жителя Дзержинского района. Общий ущерб у калужан составил 21 800 рублей, у жителя Дзержинского района – 180 000 рублей.

На другой день аналогичным способом были обмануты трое жителей Калуги,а также жители Обнинска, Людиново и Кирова. У одного из трех потерпевших калужан мошенники увели сразу 750 000 рублей.

По всем перечисленным фактам возбуждены уголовные дела, сообщает полиция.