В заповеднике «Калужские засеки» в объектив фотоловушки попала рысь

Редкий кадр удалось запечатлеть сотрудникам заповедника «Калужские засеки» с помощью фотоловушки. В объектив камеры попала рысь, обнюхивающая запаховую метку на спиле бревна на лесной дороге, сообщила вчера, 6 апреля, пресс-служба заповедника.

Примечательно, что рысь — осторожный и очень скрытный хищник, на глаза человеку попадается крайне редко.

На территории южного участка заповедника, где проводятся основные работы по мониторингу этого вида, в настоящее время обитают 6-7 взрослых рысей. В 2019 году были отмечены выводки у трёх самок.

Рысь является редким видом, занесена в Красную книгу Калужской области.

Фото: «Калужские засеки».