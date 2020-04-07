В заповеднике «Калужские засеки» в объектив фотоловушки попала рысь

Редкий кадр удалось запечатлеть сотрудникам заповедника «Калужские засеки» с помощью фотоловушки. В объектив камеры попала рысь, обнюхивающая запаховую метку на спиле бревна на лесной дороге, сообщила вчера, 6 апреля, пресс-служба заповедника.
Примечательно, что рысь — осторожный и очень скрытный хищник, на глаза человеку попадается крайне редко.
На территории южного участка заповедника, где проводятся основные работы по мониторингу этого вида, в настоящее время обитают 6-7 взрослых рысей. В 2019 году были отмечены выводки у трёх самок.
Рысь является редким видом, занесена в Красную книгу Калужской области.
Фото: «Калужские засеки».
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