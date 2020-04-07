В Мосальске мошенники заработали на уличных тренажерах почти миллион

В Мосальском районе возбуждено уголовное дело по факту хищения федеральных бюджетных средств, сообщила сегодня, 7 апреля, прокуратура Калужской области.

В Мосальске на площадке для сдачи норм ГТО должны были установить уличные тренажеры на сумму 600 тысяч рублей и провести работы по монтажу полимерного дренажного модуля, общей стоимостью более 300 тысяч рублей.

В ходе проверки прокуратурой выяснилось, что стоимость установленных оборудований составляет 100 тысяч рублей. А покрытие даже не привезли.

В итоге государству причинен ущерб на общую сумму более 900 тыс. рублей, которые в последующем были оплачены из средств федерального бюджета.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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