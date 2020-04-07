В Дзержинском районе ищут вырубщика леса

Прокуратура признала законным возбуждение в Дзержинском районе уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений на поднадзорной территории, сообщила сегодня, 7 апреля, пресс-служба ведомства.

Кто занимался вырубкой леса, еще выясняют. Известно, что вырублены такие породы деревьев, как: ель, сосна, осина и береза. Ущерб государству составил более 150 тысяч рублей.

За данное преступление по закону предусмотрено максимальное наказание до семи лет лишения свободы.

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