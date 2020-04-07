Болото в Спас-Деменском районе признали памятником природы

Большое Игнатовское болото в Спас-Деменском районе объявлено особо охраняемой природной территорией регионального значения, сообщило сегодня, 7 апреля, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.

Оно является уникальным по составу растений и единственным в регионе болотным комплексом с наиболее разнообразными условиями формирования болотного массива. Аналогичные болота есть в Псковской и Новгородской областях, взятые под охрану ЮНЕСКО. Южнее в России такие природные комплексы не известны, а в сопредельных Калужской области северных регионах – не сохранились. Поэтому болото требует охраны и дальнейшего изучения как естественный ландшафт центральной части европейской России, сообщает ведомство.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.