В Бабынино реку загрязняли канализационными отходами

Река Перемера в Бабынино загрязнялась сточными водами с очистных сооружений канализации поселка. Они сливались туда без санитарной обработки и очистки. Также у ГП КО «Калугаоблводоканал», которая эксплуатирует эти очистные сооружения, отсутствовало разрешение на пользование водным объектом, сообщила сегодня, 7 апреля, прокуратура Калужской области.

Пробы воды в реке показали, что концентрация вредных веществ превышает допустимые нормы.

На реконструкцию очистительных сооружений у предприятия не было денег.

Прокуратура обязала ГП КО «Калугаоблводоканал» провести мероприятия, направленные на повышение качества сточных вод и получить решение о предоставлении водного объекта в пользование. А финансирование этих мероприятий возложила на министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Фото: pixabay.com