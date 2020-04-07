В Сухиничах по горячим следам задержали бандитов

В Сухиничском районе расследуется уголовное дело по факту разбойного нападения, сообщила сегодня, 7 апреля, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Двое жителей Сухиничей залезли в частный дом, где проживала пожилая женщина и ее сын. Избив хозяйку и угрожая ей расправой, преступники забрали ювелирные украшения и сотовый телефон. Ее сын успел добежать до соседа и позвонить в полицию. Вызвав такси, подозреваемые собирались скрыться. В это время подоспели полицейские, остановили автомобиль и задержали мужчин.

Один из фигурантов уже имел судимость за совершение тяжких преступлений. Преступников заключили под стражу. Им грозит строк от 7 до 12 лет.

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