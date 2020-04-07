Сотрудник банка переводил деньги клиентов себе на счет

В Обнинске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на 25-летнего местного жителя, сообщила сегодня, 7 апреля, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Работая в одной из местных кредитно-финансовой организаций, молодой человек имел доступ к личным счетам граждан. Пользуясь этим, он переводил деньги с электронных счетов, у которых был установлен сервис онлайн-оплаты, себе на счет и затем обналичивал их. Всего за две недели фигурант успел похитить 360 000 рублей.

Мошеннику грозит до 6 лет лишения свободы.

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