Сотрудница магазина обогатилась за его счет почти на 80 тысяч

В Дзержинском районе завершено расследование уголовного дела по факту присвоения и растраты чужого имущества, сообщила сегодня, 7 апреля, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

По материалам дела, сотрудница магазина, занимая должность заместителя директора, придумала способ заработать. Для этого она оформляла фиктивный возврат товара в магазин, а деньги, которые якобы должна была за них вернуть, забирала себе. В общей сложности девушка обогатилась 79 тысяч рублей, пока ее директор не сообщил в полицию о недостаче.

Теперь ей грозит срок до шести лет.

Дело направлено в суд.

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