Новая дезинфекционная техника приехала в регион

2 дезинфекционные установки поступили в автопарк ветеринарной службы, сообщили в ведомстве.
В дальнейшем машины планируется передать в районы области для использования в проведении ветеринарно-санитарных работ.
Новые автомобили повысят эффективность работы государственной ветеринарной службы по обслуживанию животноводческих предприятий при проведении вынужденной и профилактической дезинфекции , в том числе при ликвидации очагов особо опасных заразных болезней животных и птицы.
Фото: Комитет ветеринарии Калужской области.
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