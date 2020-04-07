Новая дезинфекционная техника приехала в регион

2 дезинфекционные установки поступили в автопарк ветеринарной службы, сообщили в ведомстве.

В дальнейшем машины планируется передать в районы области для использования в проведении ветеринарно-санитарных работ.

Новые автомобили повысят эффективность работы государственной ветеринарной службы по обслуживанию животноводческих предприятий при проведении вынужденной и профилактической дезинфекции , в том числе при ликвидации очагов особо опасных заразных болезней животных и птицы.

Фото: Комитет ветеринарии Калужской области.