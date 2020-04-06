Людиновец дважды попался пьяным за рулем

Житель Людиновского района предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в пьяном виде.

Как рассказали в калужской областной прокуратуре, 32-летний местный житель был остановлен автоинспекторами, когда сел за руль подшофе.

В ходе доследственной проверки установлено, что обвиняемый управлял автомобилем будучи осужденным в 2016 году за совершение аналогичного преступления.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Фото: pxhere.com.