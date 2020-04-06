Людиновец дважды попался пьяным за рулем

Житель Людиновского района предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в пьяном виде.
Как рассказали в калужской областной прокуратуре, 32-летний местный житель был остановлен автоинспекторами, когда сел за руль подшофе.
В ходе доследственной проверки установлено, что обвиняемый управлял автомобилем будучи осужденным в 2016 году за совершение аналогичного преступления.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.
Фото: pxhere.com.
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