Компания оплатила полмиллиона, чтобы не лишиться автомобилей

Одна из транспортных компаний накопила долг по страховым взносам и пени в размере 546 тысяч рублей.

Как рассказали калужские судебные приставы, в срок для добровольной оплаты никаких действий от руководства компании-должника не последовало. Тогда приставы приступили к принудительному исполнению. На несколько автомобилей был наложен запрет на проведение любых регистрационных действий, который в итоге и сыграл решающую роль в погашении задолженности.

Для того чтобы свободно распоряжаться своим имуществом, руководство компании-должника полностью оплатило 546 тысяч рублей долга по страховым взносам.