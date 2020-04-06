Мужчина сдал на металл погрузчик

В Малоярославецком районе руководитель одного из акционерных обществ обратился в полицию с заявлением о краже принадлежащего предприятию имущества: зернового погрузчика и протравителя зерна. Сумма причиненного ущерба составила 59 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался местный житель, который позвонил в один из пунктов приема металлолома и, представившись новым собственником предприятия, попросил сотрудника пункта приехать на большегрузном транспорте и вывезти оборудование, которое ему, как новому собственнику фермы совершенно не нужно.

За массу металла весом в 1 тонну 654 килограмма мужчина получил 14 тысяч рублей. В беседе с полицейскими молодой человек сразу же дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

Фото: pxhere.com.