Кировчанин продавал тротил

В Кировском районе задержали 44-летнего мужчину, который пытался продать взрывчатку.
Как рассказали в калужском УМВД, это был тротил весом около 600 граммов, который представляет серьёзную опасность для окружающих.
Сотрудникам следственного отдела предстоит выяснить, где мужчина взял взрывчатое вещество и с какой целью планировал его использовать.
Ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет.
Фото: pxhere.com.
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