Кировчанин продавал тротил

В Кировском районе задержали 44-летнего мужчину, который пытался продать взрывчатку.

Как рассказали в калужском УМВД, это был тротил весом около 600 граммов, который представляет серьёзную опасность для окружающих.

Сотрудникам следственного отдела предстоит выяснить, где мужчина взял взрывчатое вещество и с какой целью планировал его использовать.

Ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Фото: pxhere.com.