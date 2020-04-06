Мужчина скрылся от полицейских в соседней области

Полицейские Малоярославецкого района возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя.
Как рассказали в калужскомм УМВД, мужчина после освобождения из мест не столь отдаленных должен был являться в органы внутренних дел в установленный срок.
Однако он этого не делал и уехал на заработки в неизвестном направлении.
Когда оперативники задержали мужчину, он объяснил им, что проживал в соседней области и не приезжал в территориальный орган внутренних дел, потому что у него не было ни времени, ни желания.
Теперь ему грозят либо исправительные работы, либо лишение совбоды сроком на один год.
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