Бывший зек обокрал шиномонтаж

В дежурную часть отдела полиции обратился сотрудник шиномонтажной мастерской и сообщил, что один из клиентов похитил пистолет для подкачки шин стоимостью 2700 рублей.

Как рассказали в калужском УМВД, подозреваемым оказался ранее судимый житель Брянской области, который ехал в Тульскую область через Калугу.

Ночью мужчина приехал в пункт шиномонтажа заменить пробитое колесо. Пока мастер занимался автомобилем, злоумышленник незаметно положил пистолет для подкачки шин в пробитую покрышку и накрыл его резиновой камерой, после чего вынес из помещения.

За кражу ему грозит 2 года лишения свободы.

Фото: УМВД России по Калужской области.