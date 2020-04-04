Калужанин организовал дома наркопритон

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проверяется причастность подозреваемого к иным эпизодам преступной деятельности.

Как рассказали в пресс-службе калужского УМВД, 39-летний ранее судимый мужчтина систематически предоставлял свою квартиру наркозависимым для потребления запрещенных препаратов.

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