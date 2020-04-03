Весенняя уборка улиц в Калуге пройдет с дезинфекцией

Как сообщила сегодня, 3 апреля, городская управа Калуги, в городе началась традиционная весенняя уборка города. Улицы будут очищать от накопившегося за зиму мусора, остановки и проезжую часть промоют. После чего планируется провести дезинфекцию всей дорожной инфраструктуры. Так, остановки и урны будут обрабатывать 0, 2% дезинфицирующим средством «Бактол форте». Это средство рекомендовано Роспотребнадзором, сертифицировано и является безопасным для здоровья граждан.

Дезинфекция остановок и урн будет проводиться ежедневно. Это связано с профилактикой распространения в городе коронавируса.

Фото: Городская управа г. Калуги.