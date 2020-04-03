В Калужской области ветер усилится до 17м/с

Как сообщило сегодня, 3 апреля, ГУ МЧС по Калужской области, в регионе до конца суток возможно усиление ветра дл 12-17 м/с. При усилении ветра опасно находится на улице у стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий и под линией электропередач.

Рекомендуется также убрать с балконов вещи, которые могут упасть при сильном ветре.

Фото: 40.mchs.gov.ru