В Калужской области отменили пеню за просрочку коммунальных платежей

Региональное министерство строительства и ЖКХ распорядилось не взимать пени за просрочку коммунальных платежей с граждан находящихся на самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщила вчера, 2 апреля, городская управа Калуги.
Те, кто умеет пользоваться онлайн-сервисами, могут оплатить коммуналку через Интернет, уточняет ведомство.
Кстати, Калужская область одна из первых в стране отменила штрафные санкции за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
Фото: pexels.com
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