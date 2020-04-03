В Калуге продолжается набор волонтеров

Как сообщило вчера, 2 апреля, управление молодежной политики Калужской области, в областном центре продолжается набор волонтеров для участия в акции «#Мывместе».

В связи с нерабочей неделей произошел резкий скачок количества обращений пожилых граждан за помощью, дополнительно открываются региональные горячие линии, поэтому ожидается рост заявок.

Проект «#Мывместе» начал работать 21 марта. Его участниками становятся неравнодушные граждане, а также предприниматели, профессиональные сообщества или коллективы, готовые оказать взаимопомощь другим людям.

К функциям волонтеров относится помощь людям, в том числе и пожилым, находящимся на самоизоляции, в покупке и доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, помощь в оплате услуг ЖКХ.

По всем вопросам, связанным с этим проектом, можно обратиться в Ресурсный центр добровольчества Калужской области.

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