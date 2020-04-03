В Людиново квартиру сироты проверят на пригодность для жилья

Следственный комитет РФ по Калужской области сообщил сегодня, 3 апреля, о проверке действий должностных лиц, предоставивших жительнице Людиново жилье как сироте. Причиной для проверки стала публикация в СМИ, где сообщалось, что дом, в котором располагается квартира, находится в удручающем состоянии, а в квартире имеются существенные недочеты. Так считает сама хозяйка квартиры.

По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за предоставление этого жилья.

Фото: pexels.com